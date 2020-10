Juventus lijdt bijna 90 miljoen euro verlies

Ook prijs voor Groenen Roord verkozen tot beste speelster van de maand in FA Women's Super League

9 oktober Jill Roord is verkozen tot beste speelster van de maand september in de FA Women's Super League, de Engelse vrouwencompetitie. De 23-jarige middenvelder uit Oldenzaal was zowel tegen Reading (6-1) als West Ham United (1-9) goed voor een hattrick.