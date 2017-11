Juventus loopt in op morsend Napoli

Juventus won in eigen stadion met 2-1 van de nog altijd puntloze promovendus Benevento. De nummer laatst kwam via een doelpunt van Amato Ciciretti op voorsprong in Turijn, maar via goals van Gonzalo Higuaín en Juan Cuadrado trok Juventus de zege in de tweede helft toch nog naar zich toe. Juventus komt door de overwinning op 31 punten, een puntje minder nog dan Napoli. Benevento heeft na twaalf wedstrijden nog geen punten en een doelsaldo van 8 goals voor en 35 tegen, maar kon het Juventus vanmiddag toch knap lastig maken in Turijn.