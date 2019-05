Juventus neemt afscheid van coach Allegri

Allegri werd in 2014 coach van Juventus, waarna hij met de Oude Dame vijf seizoenen achter elkaar de Italiaanse landstitel won. Verder won hij ook vier van de vijf seizoenen de Coppa Italia en in 2015 en 2018 de Supercoppa Italiana, de Italiaanse supercup. Tot winst van de Champions League kwam het niet, al haalde Juventus onder Allegri wel tweemaal de finale. In 2015 verloor Juventus de eindstrijd van Barcelona en in 2017 van Real Madrid.



Met de komst van Cristiano Ronaldo had Allegri Juventus dit seizoen voor het eerst sinds 1996 de cup met de grote oren moeten bezorgen. Dat gebeurde niet. In de kwartfinales van het miljardenbal was Ajax over twee wedstrijden te sterk. Na een 1-1 in Amsterdam was Ajax met 1-2 te sterk in de return in Turijn.



Allegri en president Andrea Agnelli geven morgen (14.00 uur) een persconferentie in het Allianz-Stadium om meer uitleg te geven over het besluit.