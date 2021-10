Juventus pakt nog een punt in Derby d’Italia na lichte overtreding Dumfries

VideoInternazionale en Juventus zijn weinig opgeschoten met een gelijkspel in de 242ste editie van de Derby d’Italia. Het werd 1-1 in San Siro in Milaan, nadat Juventus in de slotfase nog een goedkope strafschop kreeg na een lichte overtreding van Denzel Dumfries.

Edin Džeko maakte in de zeventiende minuut de openingsgoal in San Siro, nadat Hakan Çalhanoğlu de kruising raakte met een mooie uithaal. Lange tijd leek dat genoeg voor de overwinning, maar in de 89ste minuut schoot Paulo Dybala vanaf elf meter de gelijkmaker binnen namens Juventus: 1-1. De bezoekers uit Turijn kregen in de slotfase een zeer goedkope strafschop, nadat Denzel Dumfries de Braziliaan Alex Sandro licht tegen de onderkant van zijn voet tikte. Dumfries was in de 72ste minuut ingevallen voor Ivan Perisic

Stefan de Vrij deed de hele wedstrijd mee bij Inter. De 29-jarige verdediger uit Ouderkerk aan den IJssel miste dit seizoen pas 23 minuten bij de kampioen van Italië. Vorige week verloor De Vrij nog met 3-1 in Stadio Olimpico in Rome tegen zijn oude club Lazio. Matthijs de Ligt bleef de hele wedstrijd op de bank bij Juventus, dat zesde staat met 15 punten na negen wedstrijden.



Inter staat op de derde plaats in de Serie A met 18 punten na negen wedstrijden. De titelverdediger heeft daarmee al zeven punten achterstand op de gedeelde koplopers Napoli en AC Milan.

Napoli laat voor het eerst punten liggen

Napoli is niet langer zonder puntenverlies. AS Roma hield de koploper van de Serie A in bedwang: 0-0. Voor het elftal van trainer José Mourinho was dat een kleine opsteker na de pijnlijke nederlaag van donderdag in de Conference League tegen het Noorse FK Bodø/Glimt (6-1).

Oud-Feyenoorder Rick Karsdorp zorgde er als rechterverdediger mede voor dat Roma ‘de nul’ hield tegen Napoli, waar voormalig PSV’ers Hirving Lozano en Dries Mertens in de tweede helft als invallers in het veld kwamen. Karsdorp en Mertens kregen diep in blessuretijd bij een opstootje beiden geel.

Napoli moet de koppositie nu delen met AC Milan, dat zaterdag met 2-4 won bij Bologna. Beide clubs hebben na negen duels 25 punten. Napoli heeft een beter doelsaldo.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © EPA