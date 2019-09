Juventus poetst wereldgoal Hellas Verona na rust weg

Premier League Leicester klopt Spurs ondanks curieuze ‘struikel­tref­fer’ Kane

15:41 Leicester City heeft in eigen huis in de slotfase afgerekend met Tottenham Hotspur. In een enerverend, door de VAR gedomineerd duel werd James Maddison in de slotfase de matchwinner met een knappe goal: 2-1. Dat was echter niet de meest opmerkelijke treffer van de middag.