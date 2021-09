Juventus verslaat met De Ligt titelhouder Chelsea, dubieuze strafschop nekt Van Bommel

Juventus heeft het prestigeduel met Chelsea in de groepsfase van de Champions League gewonnen. De Italianen versloegen de titelhouder met 1-0, dankzij een bliksemstart in de tweede helft. Federico Chiesa schoot elf seconden na de hervatting snoeihard raak.

Juventus is met zes punten uit twee wedstrijden koploper in poule H. Chelsea en FC Zenit hebben drie punten, Malmö FF staat nog met lege handen.

Chelsea kon in Turijn in de eerste helft bogen op meer balbezit, Juventus op een hechte verdediging, met Matthijs de Ligt en Leonardo Bonucci als centrale steunpilaren, en op de betere kansen. Voor de snelle tegenaanval stond Chiesa altijd klaar. Meteen na rust had de Italiaanse international succes. Weggestuurd door Bernardeschi schoot hij de bal behendig over doelman Edouard Mendy heen. Halverwege de tweede helft liet Bernardeschi zelf een enorme kans op 2-0 liggen.

Bij Chelsea stond Hakim Ziyech in de basis, maar het werd niet de avond van de oud-Ajacied. Net nadat hij geel had gekregen voor hard doorglijden op een tegenstander, werd hij na iets meer dan een uur spelen gewisseld.

Zenit rekende in dezelfde poule in Sint-Petersburg overtuigend af met de regerend Zweedse kampioen Malmö: 4-0 De Braziliaan Claudinho opende de score al na 9 minuten. Vlak na rust vergrootte Daler Koezjajev de voorsprong. Anel Ahmedhodzic maakte de klus voor de ploeg van trainer Jon Dahl Tomasson, ooit voetballend voor Feyenoord en Heerenveen, vrijwel onmogelijk. De Bosniër kreeg rood op advies van de VAR wegens opzettelijk hands waarmee hij een counter onderbrak. Pas in de slotfase profiteerden Aleksei Soetormin en Wendel van de man meer.

Van Bommel

Wolfsburg moet wachten op de eerste zege in groep G van de Champions League. de ploeg van coach Mark van Bommel kwam ook thuis tegen Sevilla niet verder dan een gelijkspel: 1-1. De Spanjaarden redden pas in de slotfase een punt. Red Bull Salzburg profiteerde en leidt door winst op Lille OSC (2-1) nu met 4 punten.

Wolfsburg had in de eerste helft veel te stellen met Sevilla, maar de Spanjaarden waren niet effectief voor het Duitse doel. Aan de overzijde kwam aanvalsleider Wout Weghorst amper in beeld. Dat veranderde tot genoegen van coach Mark van Bommel na rust. Renato Steffen kon in de 48ste minuut van dichtbij inschieten. De net ingevallen Karim Rekik was niet in de buurt om dat te voorkomen.

Weghorst was dicht bij de 2-0 maar zag zijn inzet overvliegen. Later verzuimde hij nogmaals zijn ploeg naar veiligheid te loodsen. In de slotfase maakte Sevilla gelijk door een zeer omstreden strafschop. Josuha Guilavogui raakte bij het wegwerken van de bal een tegenstander, waarna VAR Kevin Blom de scheidsrechter naar het scherm riep. Die gaf een penalty, waarna Ivan Rakitic het cadeautje uitpakte.

Salzburg

Ook al speelde Salzburg voor eigen publiek, de focus lag vooral op het gesloten houden van de defensie. Lille had veel balbezit en voetbalde in de eerste 45 minuten misschien wel beter dan ooit in dit seizoen. Toch keken Fransen bij rust tegen een achterstand aan. De Oostenrijkse tactiek - controleren en de kans afwachten voor een counter - werkte.

Bij een van die uitbraken probeerde oud-Ajacied Sven Botman de rappe Karim-David Adeyemi van scoren af te houden maar zijn sliding was volgens de arbiter niet op de bal. De jonge Duitse middenvelder benutte de strafschop zelf, al redde doelman Grbic bijna. Na rust mocht Adeyemi nogmaals aanleggen van elf meter en was Grbic kansloos. De bal ging op de stip na hands van Burak Yilmaz. De Turkse veteraan zorgde nog wel voor de 2-1.

Eindstanden:

