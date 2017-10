Juventus verspeelt in Bergamo eerste punten in Serie A

Federico Bernardeschi en Gonzalo Higuain brachten Juventus met treffers in de 21ste- en 24ste minuut op een 0-2 voorsprong in het Stadio Atleti Azzurri d'Italia in Bergamo. Via doelpunten van verdediger Mattia Caldara en middenvelder Bryan Cristante trok Atalanta de stand weer gelijk. In de 84ste minuut kreeg Juventus via de videoscheidsrechter een dubieuze strafschop toegekend, maar deze werd door Atalanta-doelman Etrit Berisha knap gekeerd. De Argentijnse sterspeler Paulo Dybala blijft daardoor op tien doelpunten steken na zeven wedstrijden.