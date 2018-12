Juventus veruit de beste Europese topclub in 2018

In Italië staat al sinds het seizoen 2011/2012 geen enkele maat op Juventus. De Oude Dame mocht al zeven seizoenen achter elkaar de Scudetto in ontvangst nemen en ook nummer acht lijkt met Cristiano Ronaldo sinds deze zomer in de gelederen in aantocht. Halverwege het het huidige seizoen bedraagt de voorsprong van Juventus negen punten op Napoli, de nummer twee van de Serie A.



In heel 2018 verloor Juventus, dat dit seizoen nog ongeslagen is, slechts één wedstrijd in de Serie A. Napoli leek op 22 april 2018 de spanning in de Italiaanse titelstrijd terug te brengen door met 0-1 te winnen in Turijn, maar ook dat mocht niet baten. Juventus werd gewoon weer kampioen. Genoa, Atalanta Bergamo, SPAL, Crotone en AS Roma hielden dit jaar ook een zeldzaam punt over aan een duel met Juve. Verder werden liefst 32 driepunters behaald door de Italiaanse topclub.



Paris Saint-Germain is op ruime afstand een goede nummer twee in 2018. De Parijzenaren speelden wel twee wedstrijden minder en scoorden een stuk meer. Waar Juventus ‘slechts’ 76 keer wist te scoren, was PSG precies honderd keer trefzeker.