Juventus wil Europa veroveren met Ronaldo

In Italië staat Juventus al jarenlang op eenzame hoogte, maar in Europa wil het steeds maar niet lukken voor de 'Oude Dame'. Na de winst in 1996 van de Champions League volgden vijf verloren finales in het belangrijkste Europese bekertoernooi, waarvan twee in de afgelopen vier jaar.

In het streven om eindelijk weer eens de beste club van Europa te worden, heeft Juventus nu de man binnengehaald die Real Madrid drie keer op rij naar de eindzege in de Champions League leidde.

De spectaculaire transfer van Cristiano Ronaldo moet de Italiaanse topclub het laatste zetje geven. De Portugees is met 120 doelpunten de topscorer aller tijden van de Champions League. De 33-jarige aanvaller heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een sluipmoordenaar. De vijfvoudig wereldvoetballer waagt zich zelden meer aan lange en energieverslindende dribbels, maar hij kiest zijn momenten uit.

Ronaldo leidde Real Madrid afgelopen seizoen met zijn treffers in de knock-outfase van de Champions League langs Paris Saint-Germain, Juventus en Bayern München. Na de gewonnen finale in Kiev tegen Liverpool (3-1), waarin niet Ronaldo maar invaller Gareth Bale met twee treffers de hoofdrol vertolkte, zorgde 'CR7' voor paniek onder de fans van Real met zijn opmerking: ,,het was geweldig om voor Real Madrid te spelen''. Vanaf dat moment barstten de geruchten over een vertrek los.

De Portugees keert niet terug naar zijn oude club Manchester United en gaat ook niet naar het kapitaalkrachtige Paris Saint-Germain, maar kiest voor Juventus. Begin april kreeg Ronaldo in Turijn een staande ovatie van de Italiaanse fans nadat hij met een magnifieke omhaal had gescoord in het eerste duel in de kwartfinale van de Champions League (0-3). De voetballer van het eiland Madeira was gevleid door het applaus. Een week later deed hij Juventus weer pijn, door diep in blessuretijd een strafschop te benutten waardoor de opgeleefde Italianen alsnog werden uitgeschakeld (1-3).