Juventus wint cruciale topper van Roma en Strootman

Mehdi Benatia maakte in de 18de minuut de enige goal van de wedstrijd. Uit een corner trof hij eerst via doelman Alisson de lat, om vervolgens uit de rebound raak te schieten. Bij de Romeinen stond Kevin Strootman in de basis. De Nederlander werd in de 71ste minuut gewisseld.



Door de overwinning verkleint Juventus het gat met Napoli, dat eerder vandaag ook won, tot één punt. AS Roma haakt voorlopig af bovenin. De achterstand op Juventus bedraagt nu zes punten, hoewel Roma nog een wedstrijd heeft in te halen.



