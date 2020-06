Kaiserslautern: in twee decennia van titel naar faillissement

Door Daniël Dwarswaard



Misschien kent u de fascinerende beelden wel: PSV-trainer Eric Gerets die in de kwartfinale van de UEFA Cup een op hol geslagen meute boze PSV-fans terug naar het vak dirigeert. Even daarvoor rammelen briesende supporters aan een hek en breken ze zelfs door. Gerets krijgt nog een beetje hulp van keeper Ronald Waterreus, ook niet bang uitgevallen. PSV dreigt, ondanks het betere spel, te worden uitgeschakeld in de kwartfinale van de UEFA-Cup. Na een emotionele avond en een 0-1 nederlaag gebeurt dat uiteindelijk ook.