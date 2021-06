Kampioen Manchester City opent seizoen tegen Tottenham

Derde titel voor Duitsers Anderlecht-spits Nmecha maakt winnende goal voor Jong Duitsland in EK-finale

6 juni Jong Duitsland heeft het EK onder 21 gewonnen. De ploeg van bondscoach Stefan Kuntz won in de finale met 1-0 van Jong Portugal. Lukas Nmecha, die afgelopen seizoen al 21 keer scoorde voor Anderlecht, maakte vier minuten na rust de winnende goal in het Stožice Stadium in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. De Duitse talenten waren donderdagavond in de halve finale nog met 2-1 te sterk voor Jong Oranje.