Kan Barça tegen Arnaut Danjuma en co tweede competitiezege op rij boeken?

video Loting play-offs: Portugal of Italië ontbreekt zeker op WK 2022

Italië of Portugal zal niet afreizen naar Qatar voor het WK. De vorige twee Europees kampioenen zitten in hetzelfde minitoernooi bij de play-offs. Ze nemen het respectievelijk op tegen Noord-Macedonië en Turkije. De wedstrijden worden in maart 2022 gespeeld.

26 november