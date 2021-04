Kan Barça tegen Real Valladolid profiteren van het puntenverlies van Atlético?

Interview Inter-fan David Endt fronst wenkbrau­wen bij nieuwe logo Inter: ‘Onnodig’

30 maart In Italië is best wat te doen om de logoverandering van Serie A-koploper Inter. Het goud is weg, net als de letter F en C. De I en de M blijven over. Inter-fan David Endt is er niet blij mee. ,,Persoonlijk vind ik dit niet nodig.”