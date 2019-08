Kane en topaankoop Ndombele redden Spurs tegen Aston Villa van El Ghazi

Promovendus Aston Villa gaf deze zomer liefst 150 miljoen euro uit aan twaalf versterkingen. Ondanks de moordende concurrentie kon oud-Ajacied Anwar El Ghazi, vorig seizoen al gehuurd door Villa, rekenen op een basisplaats. Hij zag John McGinn zijn ploeg al na negen minuten een voorsprong bezorgen.



Spurs moest vervolgens met een gehavend elftal op jacht naar de gelijkmaker. Pochettino kon om uiteenlopende redenen geen beroep doen op Son Heung-min, Delle Alli en Jan Vertonghen. Cristian Eriksen, die lijkt te gaan vertrekken, viel in. Kane was wél vanaf de aftrap van de partij, maar de spits heeft al jaren moeite om in het begin van het seizoen treffers te produceren. Vlak voor rust kopte hij net over.



Topaankoop Tanguy Ndombele bevrijdde Tottenham ruim een kwartier voor tijd. De middenvelder, die voor 60 miljoen euro overkwam van Olympique Lyon, schoot van buiten de zestien raak. Daarna bleek het verzet van Aston Villa gebroken. In de 86ste minuut kreeg Kane vervolgens de bal min of meer toevallig voor z'n voeten, waarna hij vernietigend uithaalde en de Spurs voor het eerst op voorsprong zette. Even later tekende hij ook nog voor de derde treffer van zijn ploeg.