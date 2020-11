Kane helpt Spurs met late goal aan winst in West Bromwich

Met 17 punten uit acht duels gaat de ploeg van coach José Mourinho aan kop in de Premier League. Liverpool en Leicester City kunnen Tottenham Hotspur later vandaag nog wel passeren. Southampton, dat na vier zeges in de laatste vijf duels op 16 punten staat, doet het ook verrassend goed. Voor West Bromwich-coach Slaven Bilic zijn het zorgelijke tijden. Zijn ploeg is na acht duels nog altijd zonder zege.



Spurs verloor op de openingsdag op eigen veld van Everton, maar de club uit het noordoosten van Londen is sindsdien ongeslagen. Zonder Steven Bergwijn, die ontbrak in de wedstrijdselectie, kreeg de ploeg van Mourinho na rust enkele goede kansen. De beste was voor de Argentijnse spelmaker Giovani Lo Celso die, net ingevallen, in de 64ste minuut verzuimde van dichtbij te scoren. Niet veel later ontsnapte Tottenham Hotspur toen Conor Gallagher aan de andere kant de buitenkant van de paal raakte. In de 88ste minuut viel alsnog de beslissing: Kane kopte voorbij de twijfelende doelman Sam Johnstone. De 27-jarige spits staat nu op 201 goals in 301 wedstrijden voor Tottenham Hotspur, de club waar hij sinds zijn elfde al voor speelt.