Kane klopt Krul vanaf elf meter en redt een punt voor pover Spurs

Spurs speelde een ronduit zwakke eerste helft. De nummer zes van de Premier League wist vrijwel niets klaar te spelen in de eerste 45 minuten. Dat Norwich City op voorsprong kwam na achttien minuten was dan ook verdiend. Na een fout in de opbouw van Juan Foyth profiteerde de thuisploeg. Het schot van Mario Vrancic was niet onhoudbaar, maar Paulo Gazzaniga klaarblijkelijk wel te machtig. Zo incasseerde de ploeg uit Noord-Londen opnieuw een tegentreffer. In de laatste elf wedstrijden wist Spurs slechts één keer de nul te houden.

Na een ruim halfuur kwam Norwich ook nog op 2-0, zo leek het. Na een fraaie pass van Vrancic werd Teemu Pukki in stelling gebracht. Zijn aanname was goed waarna de Finse spits voor zijn tiende competitietreffer tekende. De VAR keurde het doelpunt echter af omdat Pukki nipt buitenspel stond (zie video).

Vrije trap Eriksen

Na rust kwam Spurs goed uit de startblokken. Dele Alli treuzelde een minuut na de onderbreking te lang in scoringspositie waardoor een Norwich-verdediger ingreep. In de 55ste minuut kwam de ploeg van Mourinho alsnog op gelijke hoogte. Christian Eriksen schoot prachtig raak vanuit een vrije trap.

Een bijzonder ongelukkige treffer gooide zes minuten later alweer roet in het eten. Toby Alderweireld snoepte de bal af van Pukki maar zag Serge Aurier de bal klungelig in het eigen doel werken. In de slotfase zette Spurs aan en dat leverde in de 82ste minuut een strafschop op. Harry Kane werd onderuit gegleden en benutte het buitenkansje zelf: 2-2. Daarmee stelde hij in elk geval nog een punt veilig voor Tottenham.