Kane: Op Old Trafford een statement afgegeven

,,Wij willen bovenin meedoen. Dat kan alleen als we ook in zulke moeilijke uitwedstrijden resultaten boeken'', zei Kane. ,,We hebben hier een statement afgegeven aan de concurrentie. We moeten tegenstanders 'killen', zeker buitenshuis. Dat hebben we hier gedaan. We wisten dat het lastig zou worden. In de eerste helft was het een gevecht. Na rust hebben we het tempo omhoog gegooid.''



Kane opende de score met een kopbal. ,,Daarmee braken we de wedstrijd open. We hebben United vervolgens pijn gedaan waar we konden.'' Via twee doelpunten van Lucas Moura bezorgden de Spurs de thuisploeg van manager José Mourinho een zware en pijnlijke nederlaag.