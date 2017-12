Kane weer eens z'n gewicht in goud waard voor Spurs

Al in de zevende minuut mocht Harry Kane de trekker voor het eerst overhalen. De spits faalde niet vanaf elf meter, nadat Dele Alli was neergelegd in het strafschopgebied. In de tweede helft maakte de Engelse superspits het karwei af. Moussa Sissoko stuurde Kane diep, die zijn tweede goal langs doelman Nick Pope schoof. In de 79ste minuut liet de aanvaller na een vlugge aanval van Spurs zijn derde van de avond aantekenen.



Harry Kane heeft nu vijftien doelpunten dit seizoen gemaakt en is daarmee gedeeld topscorer met Mohamed Salah van Liverpool. Daarnaast heeft hij Alan Sheaerer geëvenaard qua aantal doelpunten in één kalenderjaar: 36. Shearer deed dit in 1995. Niet toevallig het jaar waarin hij met Blackburn Rovers de Premier League-titel opeiste.