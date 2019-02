Kappersaffaire Dortmund ettert door: ‘Bemoei je niet met onze spelers’

Tijdlijn Hoe Mauro en Wanda Icardi zich onmogelijk maakten in Milaan

14:18 Internazionale betaalde in 2013 zes miljoen euro aan Sampdoria voor de diensten van Mauro Icardi. Sindsdien scoort de Argentijnse spits er lustig op los in Milaan, maar kende hij vooral ook een haat-liefdeverhouding met de fans. Vanochtend werd volgens Italiaanse media de auto van zijn vrouw, én zaakwaarneemster, Wanda bekogeld met stenen. Ook Icardi's kinderen zaten in de auto. Hoe het zover heeft kunnen komen?