Karim Benzema en ‘clown’ Didier Deschamps ruziën verder: ‘Wat een lef’

Karim Benzema heeft via Instagram uitgehaald naar de Franse bondscoach Didier Deschamps. De aanvaller van Real Madrid en de coach hebben een moeizame relatie en die is er sinds het WK in Qatar niet beter op geworden.

Benzema verliet vlak voor de start van het WK het Franse kamp wegens een blessure. Hij keerde niet meer terug, al had de aanvaller naar eigen zeggen later in het toernooi nog zijn aandeel kunnen hebben.

,,We hebben na het blessurenieuws 20 minuten met elkaar gesproken, waarna ik hem alleen heb gelaten. Ik vertelde hem nog dat er geen haast bij was en dat hij met de teammanager zijn terugkeer bij de ploeg kon organiseren. Toen ik de dag erna wakker werd, begreep ik dat hij was vertrokken”, liet Deschamps door Franse media optekenen.

De 35-jarige Benzema was het kennelijk niet eens met die uitspraak en plaatste het artikel op zijn sociale media met daarbij een emoticon van een clown. ,,Wat een lef”, schreef hij ook bij het stukje. Zonder Benzema haalde Frankrijk de finale en daarin was Argentinië net te sterk. Lionel Messi en consorten wonnen na strafschoppen nadat het duel in 3-3 was geëindigd na 120 minuten voetbal. Kylian Mbappé maakte namens Frankrijk een hattrick.

De cijfers van La Liga

Bekijk onderaan dit artikel alle video's over La Liga, alle uitslagen, het programma en de stand van de Spaanse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma en uitslagen La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alle video's over La Liga

Statistieken La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.