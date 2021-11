Kassa Ajax rinkelt flink in Champions League: de miljoenen stromen binnen in Amsterdam

Haller levert unieke prestatie met negen goals in eerste vijf Champions Lea­gue-du­els

Sébastien Haller schreef vanavond met zijn twee doelpunten voor Ajax tegen Besiktas (1-2) historie in de Champions League. Sinds de oprichting van het toernooi in 1992 was er nooit eerder een speler die maar liefst negen treffers maakte in zijn eerste vijf wedstrijden.

3:33