Kazachstan kiest voor Bulgaarse Stoilov als nieuwe bondscoach

Stoilov is geen onbekende in Kazachstan. De veertienvoudig international hielp Astana aan vier landstitels en overleefde dit seizoen met de club de groepsfase van de Europa League. Sporting Portugal schakelde Astana vorige maand uit in de knock-outfase.

Het debuut van Stoilov als bondscoach is op 23 maart tegen Hongarije. Kazachstan is in de nieuwe Nations League ingedeeld in een groep met Georgië, Letland en Andorra.

De Nederlander Arno Pijpers was eerder bondscoach van Kazachstan, dat zich nog nooit plaatste voor een EK of WK.