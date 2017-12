Keeper Benevento na gelijkmaker tegen AC Milan: Ik leef in een droom

Brignoli is een 26-jarige doelman, die zelfs in Italië nauwelijks bekendheid geniet. Sinds 2015 staat hij onder contract bij het grote Juventus, maar de Oude Dame verhuurde hem afgelopen zomer voor de vijfde keer in twee seizoenen aan promovendus Benevento.

Na Ternana, Sampdoria, Leganés en Perugia kwam Brigoli dit seizoen met twintig duels op zak naar Stadio Ciro Vigorito. Pas sinds half oktober heeft hij een plekje in de hoofdmacht, als vervanger van de Sloveen Vid Belec. Brignoli debuteerde op 16 oktober, uit bij Hellas Verona. Tot gisteren had Benevento nog geen punt gepakt. Veertien potjes gespeeld in de Serie A, geen wedstrijd gewonnen, zes goals gemaakt, 34 tegen. Kanonnenvoer voor AC Milan, zou je zeggen. Zeker met een nieuwe trainer, Gennaro Gattuso, aan het roer. Maar het werd de dag van Alberto Brignoli, die in de 95ste minuut de 2-2 binnen kopte.

,,Sinds die goal staat mijn leven op z'n kop, alsof ik een acteur ben of me in een droom bevind'', zegt Brignoli tegen het Italiaanse radiostation 105. ,,Ik kan je werkelijk niet vertellen hoeveel berichtjes en telefoontjes ik heb gekregen, hoeveel mensen plots iets van mij willen. Gisteren voor de wedstrijd had ik vijfduizend volgers op Instagram. Nu heb ik 32.000.'' Inmiddels zijn dat er al bijna 40.000.



Uiteraard keek Brignoli terug op zijn treffer. ,,Ik keek eerst naar de zijkant. Ik kreeg een goedkeurend knikje en rende naar voren. De corner werd genomen, ik deed mijn ogen dicht, sprong en op een of andere manier scoorde ik. Alsof er iemand mij bewoog zoals je spelers beweegt op een Playstation. Onwerkelijk. Ik ben ongelooflijk blij voor onze fans, ook al omdat we dit seizoen al veel keren in blessuretijd hebben verloren. Dit punt hadden we nodig. Het geeft ons nieuwe hoop om te overleven in de Serie A.''