Keeper probeert het eens van eigen helft

Coutinho debuteert mogelijk donderdag bij Barcelona

20 januari Het debuut van Philippe Coutinho bij FC Barcelona is nabij. De Braziliaanse recordaankoop traint inmiddels voorzichtig mee met de groep. Trainer Ernesto Valverde heeft Coutinho niet opgenomen in zijn selectie voor de competitiewedstrijd morgen tegen Real Betis, maar mogelijk kan de 25-jarige aanvaller donderdag wel meedoen in de return tegen Espanyol in de kwartfinale van het Spaanse bekertoernooi.