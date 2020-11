Keert Zlatan (39) terug in nationale ploeg van Zweden?

‘Long time no see’, schreef Zlatan bij een foto waarop hij in het shirt van de Zweedse ploeg te zien is. Zlatan kwam op het EK van 2016 voor het laatst in actie voor Zweden. In aanloop naar het WK van 2018 werd er ook al gespeculeerd over een comeback van de speler van AC Milan, maar zover kwam het toen niet.



Zlatan, die gisteren nog een heerlijke goal maakte voor de Rossonieri (zie video hieronder), speelde tot op heden 116 interlands voor Zweden en was daarin 62 keer trefzeker.