Keizer en Dost wacht lastige opgave na thuisnederlaag tegen Villarreal

De wedstrijd was amper drie minuten bezig, of Villarreal had zijn uitdoelpunt al te pakken. Samuel Chukwueze troefde op snelheid linksback Marcos Acuna af en zette voor. Alfonso Pedraza, de linksback van de Spanjaarden, liep tegen de bal aan en knalde binnen.



In de tweede helft werd Bas Dost voor het eerst echt gevonden. Met een fraaie passeeractie kreeg Raphinha de bal bij de spits, die met links probeerde binnen te werken. Doelman Andrés Fernández hield de Nederlander met een knappe redding van scoren af. Een kwartier voor tijd kreeg Sporting nog een domper te verwerken, toen Acuna zijn tweede gele kaart kreeg van arbiter Clément Turpin. Met een man minder slaagden de Portugezen er niet meer in de stand gelijk te trekken.



Ruud Vormer en de trefzekere Stefano Denswil hebben met Club Brugge een goede dienst bewezen aan het Nederlands voetbal, door tegen Red Bull Salzburg een achterstand om te buigen in een 2-1 zege. Daardoor, plus de zege van Inter bij Rapid Wien eerder op de avond, blijft Nederland vooralsnog elfde op de coëfficiëntenlijst van de UEFA, vóór Oostenrijk.



Invaller Jetro Willems heeft met zijn Eintracht Frankfurt niet kunnen winnen van Sjachtar Donetsk, dat al vroeg in de wedstrijd rood kreeg. In Oekraïne werd het 2-2. Valencia heeft zichzelf op bezoek bij Celtic een goede uitgangspositie verschaft door met 0-2 te winnen. Ook Napoli (1-3 op bezoek bij FC Zürich) en Chelsea (1-2 bij Malmö) wonnen hun wedstrijden en gaan met vertrouwen de returns van volgende week donderdag tegemoet.