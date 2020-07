Kersvers kampioen Liverpool hard onderuit bij oude kampioen ManCity

De kersverse kampioen van Engeland begon nog prima tegen City, want de paal voorkwam na zo'n twintig minuten de 0-1 van Mohamed Salah. Vijf minuten later ging Raheem Sterling, oud-speler van Liverpool, in het strafschopgebied naar de grond: strafschop. Kevin de Bruyne faalde niet en schoot City op voorsprong



Na die openingstreffer was de thuisploeg los en stortte Liverpool juist in. In de 35ste minuut was Sterling het eindstadion van een snelle uitbraak: 2-0. En vlak voor rust werd het ook 3-0, met dank aan De Bruyne, die met een prachtige pass Phil Foden in staat stelde om te scoren.



In de tweede helft had Liverpool niet de kracht om het tij nog te keren in het Etihad Stadium in Manchester. In de 66sttije minuut zette Alex Oxlade-Chamberlain met een eigen doelpunt de eindstand op het scorebord: 4-0. Hij gleed een laag schot van uitblinker Sterling binnen.



De voorsprong van Liverpool op Manchester City bedraagt nu nog altijd twintig punten. Er zijn nog zes speelrondes te spelen. ‘The Reds’ konden precies een week geleden het kampioenfeest spontaan inzetten door de nederlaag van Manchester City bij Chelsea (2-1).