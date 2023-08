Kersverse aanwinst Harry Kane begint bij Bayern München op de bank in Supercup

Bayern München maakte eerder vandaag bekend dat de van Tottenham Hotspur overgekomen spits voor vier jaar heeft getekend. Met de transfer is een bedrag van zo’n 100 miljoen euro gemoeid.

DFB Pokal

Donyell Malen droeg met een doelpunt bij aan een ruime uitzege van Borussia Dortmund op TSV Schott Mainz (1-6) in de eerste ronde van de DFB-Pokal, het Duitse bekertoernooi.

De aanvaller maakte het vijfde doelpunt van de nummer twee van afgelopen seizoen in de Bundesliga. Sébastien Haller (twee goals), Julian Brandt, Marcel Sabitzer en Youssoufa Moukoko troffen ook doel tegen de thuisploeg die op het vierde niveau van Duitsland uitkomt.

Bayer Leverkusen bereikte eveneens de tweede ronde van de Duitse beker. FC Teutonia Ottensen, eveneens actief op het vierde niveau, werd met 8-0 verslagen. Jeremie Frimpong was een van de doelpuntenmakers.

De eerste ronde van het Duitse bekertoernooi heeft voorlopig een grote verrassing opgeleverd. Werder Bremen, dit seizoen terug in de Bundesliga, liet zich verrassen door Viktoria Köln 3-2. Die ploeg is actief op het derde niveau. Werder speelde een groot deel van de wedstrijd met een man minder, na een rode kaart van Amos Pieper in de elfde minuut.