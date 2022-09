Kevin de Bruyne leidt kansenmissend België naar kleine zege op Wales

In het Koning Boudewijnstadion heeft België een simpele zege geboekt op Wales. Het werd slechts 2-1, maar die eindstand gaf de verhoudingen zeker in de eerste helft alles behalve weer.

Als de Rode Duivels onder aanvoering van een soms weergaloze Kevin de Bruyne alle grote kansen hadden benut, was Wales met een monsterscore terug naar huis gestuurd. In de slotfase kreeg bondscoach Roberto Martínez van België nog rood. Kevin De Bruyne en Michy Batshuayi maakten in de eerste helft de Belgische doelpunten.

België kwam door de zege op 10 punten, 3 punten minder dan Oranje. Beide ploegen treffen elkaar zondag in de laatste groepswedstrijd in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft aan een gelijkspel genoeg om zich te verzekeren van de Final Four van de Nations League. Bij winst van België en een gelijk puntentotaal geven de onderlinge resultaten de doorslag. Oranje zegevierde enkele maanden geleden in Brussel met 4-1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Bruyne opende in de tiende minuut de score op aangeven van Batshuayi, in de 37ste minuut waren de rollen omgedraaid. De spits van Fenerbahçe tikte de bal binnen na een voorzet van de spelmaker van Manchester City. Kort na rust kwam Wales terug in de wedstrijd via een rake kopbal van Kieffer Moore. De ingevallen Gareth Bale was nog dicht bij de 2-2. De scheidsrechter gaf België in de slotfase een strafschop voor een vermeende overtreding op uitblinker De Bruyne, maar na het terugkijken van de tv-beelden trok hij die beslissing in.

Bij België debuteerde de pas 18-jarige verdediger Zeno Debast van Anderlecht in de basis. De tiener vormde de defensie met de oud-Ajacieden Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, die beiden sinds dit seizoen weer in de Belgische competitie spelen.

Op het WK neemt België, de nummer 2 van de wereldranglijst, het op tegen Canada, Marokko en Kroatië.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.