Kevin De Bruyne maakt prachtige goal en helpt Manchester City aan simpele zege, Gabriel Jesus grote man bij Arsenal

Titelfavoriet Manchester City heeft zonder problemen afgerekend met degradatiekandidaat Bournemouth. In eigen huis was de ploeg van Pep Guardiola met 4-0 te sterk voor de ploeg van Marcos Senesi, die in de tachtigste minuut mocht invallen. Kevin De Bruyne was de grote man aan de kant van City met een prachtige goal en een assist.

Nathan Aké mocht van Guardiola weer in de basis beginnen en kreeg al in de eerste minuut een grote kans om City op voorsprong te koppen, maar uit een hoekschop ging zijn inzet net naast. Bij tegenstander Bournemouth was er nog geen basisplaats weggelegd voor oud-Feyenoorder Marcos Senesi, die op de bank begon. Hij zag Ilkay Gündogan in de negentiende minuut de score openen na een prima een-tweetje met Erling Haaland. Na een half uur spelen had doelman Mark Travers ook geen antwoord op het prachtige schot van De Bruyne, die met een mooie schijnbeweging en buitenkantje voet de 2-0 op het scorebord zette. Phil Foden maakte er voor rust zelfs nog 3-0 van na een assist van De Bruyne. Voor de Belg was het daarmee zijn twintigste Premier League-wedstrijd met een goal én een assist.

Na rust gebeurde er weinig. Haaland kwam bij zijn thuisdebuut nauwelijks in het verhaal voor en echt grote mogelijkheden werden er door City niet gecreëerd. Pas tien minuten voor het eindsignaal veerde het stadion op toen een schot van João Cancelo door Jefferson Lerma ongelukkig van richting werd veranderd. Na de vierde City-treffer mocht Senesi zijn debuut maken, maar spannend was het toen allang niet meer.

Gabriel Jesus grote man bij Arsenal

Arsenal begon het seizoen met een 0-2 overwinning op Crystal Palace en ontving in het Emirates Stadium Leicester City, dat het seizoen startte met een 2-2 gelijkspel tegen Brentford. Gabriel Jesus opende halverwege de eerste helft de score met een mooi doelpunt. De Braziliaan zette zelf de aanval op, kreeg de bal weer terug en schoot vervolgens vanaf de zijkant van het strafschopgebied de bal subtiel over doelman Danny Ward. Daarna was hij ook verantwoordelijk voor de 2-0 toen hij bij de tweede paal op de juiste plek stond om een door tegenstander Jamie Vardy verlengde hoekschop binnen te knikken.

De tweede helft begon niet fijn voor The Gunners. William Saliba kopte de bal knullig achter zijn eigen doelman en hielp daarmee Leicester in het zadel, maar twee minuten later was de schade alweer gerepareerd toen Arsenal profiteerde van een fout van doelman Ward. Hij liet in het strafschopgebied de bal los, waarna Gabriel Jesus de bal naar Granit Xhaka tikte en de Zwitser de bal tegen de touwen schoot. James Maddison bracht opnieuw de spanning terug, maar na zijn 3-2 maakte Gabriel Martinelli alweer snel de 4-2. Gabriel Jesus was opnieuw betrokken bij een doelpunt, al deed Martinelli veruit het meeste werk met zijn afstandsschot.

Volledig scherm Gabriel Jesus maakte twee treffers en gaf twee assists. © ANP / EPA

Bij Brighton tegen Newcastle United stonden er twee Nederlanders op het veld. Sven Botman maakte namens Newcastle United zijn Premier League-debuut en Joël Veltman mocht na de 2-1 overwinning op Manchester United weer bij Brighton in de basis beginnen. Gescoord werd er echter niet: 0-0. Ook bij Wolverhampton tegen Fulham werd er niet gescoord, al kreeg de ploeg van Kenny Tete tien minuten voor tijd wel dé mogelijkheid om er 0-1 van te maken. Aleksandar Mitrovic, vorige week nog twee keer trefzeker tegen Liverpool, benutte de strafschop alleen niet.

Southampton knokte zich in eigen huis knap terug tegen Leeds United. Rodrigo dacht de bezoekers naar drie punten te schieten na twee goals, maar via invaller Joe Aribo en Kyle Walker-Peters werd het toch nog 2-2. Luis Sinisterra viel in de 84ste minuut in en maakte zijn eerste minuten in de Premier League. Pascal Struijk speelde de hele wedstrijd mee.

Steven Gerrard wint van Frank Lampard

De eerste ontmoeting tussen Steven Gerrard en Frank Lampard als trainers is gewonnen door Gerrard. Met Aston Villa was hij op eigen veld Everton met 2-1 de baas. Danny Ings en Emiliano Buendia waren trefzeker voor thuisploeg Aston Villa, Lucas Digne bracht de spanning vlak voor tijd terug door de bal in eigen doel te werken. De 42-jarige Gerrard en de twee jaar oudere Lampard speelden jarenlang samen in het Engelse elftal. Beiden kwamen tot meer dan honderd interlands als middenvelder. Gerrard was het boegbeeld van Liverpool, Lampard een publiekslieveling bij Chelsea. Gerrard begon zijn trainersloopbaan bij de jeugd van Liverpool, waarna hij enkele jaren bij de Schotse topclub Rangers FC werkte. Daar was hij de voorganger van Giovanni van Bronckhorst. Lampard werkte in het verleden bij Derby County en zijn oude liefde Chelsea. Gerrard had Liverpool nog nooit onder zijn hoede.