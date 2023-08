Kevin de Bruyne maanden aan de kant met nieuwe hamstringblessure, operatie mogelijk nodig

Inmiddels heeft hij in Engeland verschillende onderzoeken achter de rug en het is nu aan de medische staf van Manchester City om te beslissen of hij wordt geopereerd. Dat zei City-trainer Guardiola voorafgaand aan het duel om de Europese Supercup tegen Sevilla, morgen in Griekenland. ,,Het is een serieuze blessure. Hij zal maanden uit de roulatie zijn", aldus Guardiola. ,,We zullen nu gaan kijken of hij geopereerd wordt, maar zijn hem sowieso een tijdje kwijt.”