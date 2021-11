Kevin De Bruyne test positief op corona, City-speler moet tien dagen in isolatie

Bij de terugkeer in Manchester, na zijn eerdere aanwezigheid bij België in de WK-kwalificatiereeks, kwam het slechte nieuws voor De Bruyne. Alle spelers die in een andere bubbel zijn geweest worden bij aankomst bij hun club opnieuw getest. Bij De Bruyne viel de test positief uit. Dat is ook de reden waarom hij donderdag niet op het trainingsveld stond.

,,Spijtig genoeg heeft Kevin positief getest, en daarom moet hij tien dagen in isolatie”, bevestigde Pep Guardiola op zijn persconferentie. Hij blijft in quarantaine tot hij een negatieve test voor kan leggen ondanks dubbele vaccinatie. ,,We moeten even z’n fitheid en het momentum dat hij had, vergeten. Hij heeft positief getest en moet nu weer herstellen. De mens Kevin De Bruyne is nu het belangrijkste”, vervolgde Guardiola.

,,Er zijn nog steeds mensen die sterven aan corona. Hij was gevaccineerd, dus hij was nog meer beschermd. Hopelijk heeft hij slechts lichte symptomen” aldus Guardiola. ,,We zullen wel zien wanneer hij weer negatief test en terugkomt. We moeten nu voorzichtig zijn. Hij moet zich isoleren, en dan zal het hopelijk wel snel beter gaan.”

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's.