Kies je wereldelftal van 2021: het jaar van Chelsea, Italië én Lewandowski

Italië werd Europees kampioen, Chelsea pakte de Champions League, Frankrijk won de Nations League en Internazionale, Manchester City en Atlético Madrid regeerden in hun land. Wie krijgt een plekje in het wereldelftal 2021 van AD Sportwereld? En oh ja, Cristiano Ronaldo overleefde de schifting dit keer niet. Je kunt meteen hieronder stemmen. Onder de poll kun je de motivatie én de profieltjes lezen van de spelers die door ons zijn genomineerd.

Keeper

Edouard Mendy (Senegal)

Leeftijd: 29

Club: Chelsea

De 1.94 meter lange Senegalees slaagde er met Chelsea in de Champions League te winnen.

Gianluigi Donnarumma (Italië)

Leeftijd: 22

Club: Paris Saint-Germain

De strafschoppen die hij stopte van Alvaro Morata, Jadon Sancho en Bukayo Saka tijdens de halve finale en de finale van EK waren beslissend.



Jan Oblak (Slovenië)

Leeftijd: 28

Club: Atlético Madrid

Jan Oblak was van onschatbare waarde bij het Atlético Madrid dat in Spanje de landstitel wist te grijpen.

Manuel Neuer (Duitsland)

Leeftijd: 35

Club: Bayern München

Neuer pakte wederom de landstitel met zijn Bayern München, de doelman blijft van ongekende klasse.



Emiliano Martínez (Argentinië)

Leeftijd: 29

Club: Aston Villa

Op de Copa América pakte hij drie penalty’s namens Argentinië in de halve finale tegen Colombia en de in de finale (1-0) tegen Brazilië hield hij de nul.

Rechtsback

Achraf Hakimi (Marokko)

Leeftijd: 23

Club: Paris Saint Germain

Paris Saint Germain haalde de rechtsback voor 60 miljoen weg bij Inter, waar hij de landstitel had veroverd.



Kyle Walker (Engeland)

Leeftijd: 31

Club: Manchester City

Die halve finale van Manchester City in de Champions League tegen PSG, de manier waarop Walker Mbappé en Neymar bespeelde, was indrukwekkend.



César Azpilicueta (Spanje)

Leeftijd: 32

Club: Chelsea

Azpilicueta stond met de Champions League in handen als aanvoerder van Chelsea en speelde met Spanje de halve finale op het EK.



Denzel Dumfries (Nederland)

Leeftijd: 25

Club: Internazionale

Een prima EK met goals tegen Oekraïne en Oostenrijk, een lucratieve transfer van PSV naar Inter en ook in Italië al meteen een belangrijke kracht.



Trent Alexander-Arnold (Engeland)

Leeftijd: 23

Club: Liverpool

De Engelsman blijft één van de beste rechtsbacks ter wereld. Ook afgelopen jaar de man van de voorzetten bij Liverpool.

Centrale verdediger rechts

Stefan de Vrij (Nederland)

Leeftijd: 29

Club: Internazionale

De Nederlander is bij Oranje opeens onomstreden en was in de titelrace van Inter naar de landstitel van onschatbare waarde.

Leonardo Bonucci (Italië)

Leeftijd: 34

Club: Juventus

De man in de defensie van Italië en de de speler die de Italianen in de finale weer naast Engeland schoot door snel te reageren bij een rebound.



Simon Kjaer (Denemarken)

Leeftijd: 32

Club: AC Milan

De man die de Denen bij de hand nam op het EK na het afschuwelijke moment met Christian Eriksen. Op en naast het veld een enorme persoonlijkheid gebleken.



Rúben Dias (Portugal)

Leeftijd: 24

Club: Manchester City

De Portugees heeft alles: kopkracht, snelheid, voetballend vermogen, tactisch inzicht. Bij City een ijzersterk seizoen.



Marquinhos (Brazilië)

Leeftijd: 27

Club: Paris Saint-Germain

De Braziliaan is inmiddels de aanvoerder en de grote leider van de defensie van PSG terwijl hij ook de interlands voor Brazilië op elkaar stapelt.

Centrale verdediger links



Aymeric Laporte (Spanje)

Leeftijd: 27

Club: Manchester City

Hoewel de Spanjaard op de bank zat tijdens de Champions League was dit wel het jaar van zijn doorbraak, ook bij de Spaanse nationale ploeg



David Alaba (Oostenrijk)

Leeftijd: 29

Club: Real Madrid

Transfervrij opgepikt door Real Madrid na jarenlang steunpilaar bij Bayern München te zijn geweest. Bij Madrid al meteen onmisbaar.



Giorgio Chiellini (Italië)

Leeftijd: 37

Club: Juventus

De aanvoerder van de Italianen afgelopen zomer. Meedogenloos als het moet, ruim driekwart van zijn duels wint hij. Al jaren.



Antonio Rüdiger (Duitsland)

Leeftijd: 28

Club: Chelsea

Frank Lampard stelde hem weinig op, maar opvolger Tuchel bouwde op de voormalig speler van VFB Stuttgart en AS Roma. Ook bij de Champions League-campagne.



Milan Skriniar (Slowakije)

Leeftijd: 26

Club: Internazionale

De uitstekende rechterhand van Stefan de Vrij bij Internazionale, die met Slowaakse nationale ploeg geen potten kon breken.

Linksback

Luke Shaw (Engeland)

Leeftijd: 26

Club: Manchester United

Een doelpunt in de EK-finale markeerde nog maar eens hoe sterk Shaw is teruggekomen na een moeizame periode in zijn loopbaan.



Robin Gosens (Duitsland)

Leeftijd: 27

Club: Atalanta Bergamo

Bij Vitesse, FC Dordrecht en Heracles zullen ze met verbazing hebben gekeken hoe sterk Gosens op het EK was. Tegen Portugal haalde hij met Duitsland zijn hoogste niveau ooit.



Leonardo Spinazzola (Italië)

Leeftijd: 28

Club: AS Roma

Misschien wel de beste speler op het EK tot hij in de kwartfinale tegen de Belgen zijn achillespees afscheurde. Meer aanvaller dan verdediger, weten ze ook bij Oranje.



Alphonso Davies (Canada)

Leeftijd: 21

Club: Bayern München

De sneltrein van Bayern had een terugval maar is inmiddels weer in bloedvorm. Ondertussen lijkt hij ook Canada naar het WK in Qatar te brengen.



Andy Robertson (Schotland)

Leeftijd: 27

Club: Liverpool

Robertson was de aanvoerder van de Schotten op het EK, maar vloog in ronde één eruit. Met Liverpool wederom zo constant en zelden afwezig.

Defensieve middenvelder

N’Golo Kanté (Frankrijk)

Leeftijd: 30

Club: Chelsea

De ultieme teamspeler die met Chelsea de Champions League won. Kante lijkt op deze positie voorlopig nog onaantastbaar.

Nicolo Barella (Italië)

Leeftijd: 24

Club: Internazionale

Kampioen van Europa met de Italiaanse nationale ploeg en kampioen van Italië met Internazionale. Een droomseizoen voor de middenvelder.



Joshua Kimmich (Duitsland)

Leeftijd: 26

Club: Bayern München

Veel in het nieuws omdat Kimmich weigerde zich te laten vaccineren. Maar als speler ook weer in staat geweest tot grote prestaties.

Jorginho (Italië)

Leeftijd:

Club: Chelsea

Jorge Luiz Frello, zoals de Italiaanse Braziliaan Jorginho voluit heeft, won de Europese titel met Italië en de Champions League met Chelsea en eindigde achter Messi en Lewandowski als derde in de Gouden Bal-verkiezing.



Paul Pogba (Frankrijk)

Leeftijd: 28

Club: Manchester United

De Fransman kan met Manchester United de prijzen maar niet pakken, maar bij Frankrijk nog altijd één van de sterren. Ook in 2021.

Middenveld rechts

Pedri (Spanje)

Leeftijd: 19

Club: Barcelona

De Spanjaard is verkozen tot het allergrootste voetbaltalent van 2021. De jongeling speelde heel veel en vaak heel goed.



Ferran Torres (Spanje)

Leeftijd: 21

Club: Manchester City

De jongeling vult de aanvallende rol aan de rechterkant bij Manchester City al zo volwassen in dat Torres een blijvertje lijkt bij de absolute top in het mondiale voetbal.



Mason Mount (Engeland)

Leeftijd: 22

Club: Chelsea

Bij Vitesse zullen ze trots zijn. Mount is bij Chelsea en in de Engelse ploeg een belangrijke schakel geworden.



Thomas Müller (Duitsland)

Leeftijd: 32

Club: Bayern München

Afgeschreven en teruggehaald door de Duitse voetbalbond. Müller is nog lang niet toe aan zijn voetbalpensioen.



Luka Modric (Kroatië)

Leeftijd: 36

Club: Real Madrid

Alweer 36 jaar maar onvermoeibaar en nog altijd één van de allerbeste middenvelders in Europa.

Middenveld links

Bruno Fernandes (Portugal)

Leeftijd: 27

Club: Manchester United

De Portugees was de man bij Manchester United tot Cristiano Ronaldo terugkeerde op Old Trafford. Met Portugal nog niet zeker van deelname aan het WK.



Kevin De Bruyne (België)

Leeftijd: 30

Club: Manchester City

Die grote prijs met de Rode Duivels, daar lijkt het niet meer van te gaan komen. Bij Manchester City de grote man onder Pep Guardiola.



Phil Foden (Engeland)

Leeftijd: 21

Club: Manchester City

In de Champions League met Manchester City van grote klasse. Tijdens het EK helaas voor hem en bondscoach Southgate allesbehalve okselfris.



Kai Havertz (Duitsland)

Leeftijd: 22

Club: Chelsea

De Duitser bezorgde met zijn treffer Chelsea de winst in de finale van de Champions League tegen Manchester City.

Gavi (Spanje)

Leeftijd: 17

Club: Barcelona

Daar was hij opeens. Pablo Martín Páez Gavira debuteerde onder Ronald Koeman en Luis Enrique nam hem meteen mee naar de Spaanse nationale ploeg. Gavi is een supertalent.

Rechterspits

Mo Salah (Egypte)

Leeftijd: 29

Club: Liverpool

Salah pakte de vorm van zijn topjaren bij Liverpool. In deze vorm is er nauwelijks iemand die beter is.



Ángel Di María (Argentinië)

Leeftijd: 33

Club: Paris Saint-Germain

De Argentijn bezorgde Argentinië de Copa America met een fraaie lob tegen Brazilië. Bij PSG eveneens een jaar lang van grote waarde.



Kylian Mbappé (Frankrijk)

Leeftijd: 22

Club: Paris Saint-Germain

Mbappé was van grote klasse afgelopen jaar. Zijn vertrek bij PSG leek aanstaande, maar in Parijs zijn ze dolblij dat hij er nog is. Ook bij Frankrijk van ongekende klasse.



Federico Chiesa (Italië)

Leeftijd: 24

Club: Juventus

Zijn treffer in de halve finale tegen Spanje was het hoogtepunt. Maar de rechterspits met de linkervoet is ook bij Juventus inmiddels onmisbaar in de voorhoede.



Riyad Mahrez (Algerije)

Leeftijd: 30

Club: Manchester City

De aanvaller was bij voetbalmachine Manchester City een bepalende factor. In de Champions League scoorde hij in de kwartfinale en halve finale.

Centrumspits

Lionel Messi (Argentinië)

Leeftijd: 34

Club: Paris Saint-Germain

De jaren gaan tellen. Na zijn vertrek bij Barcelona nog zoekende bij PSG. Maar toch weer winnaar van de Ballon d’Or.



Robert Lewandowski (Polen)

Leeftijd: 33

Club: Bayern München

Het doelpuntenrecord van Gerd Muller in één seizoen sneuvelde in de Bundesliga, Lewandowski is een doelpuntenmachine.



Erling Haaland (Noorwegen)

Leeftijd: 21

Club: Borussia Dortmund

De Noor is dé spits van de toekomst. Met Borussia Dortmund veroverde hij afgelopen seizoen de DFB Pokal.



Karim Benzema (Frankrijk)

Leeftijd: 33

Club: Real Madrid

Karim Benzema lijkt op wijn die beter wordt naarmate de jaren verstrijken. Benzema keerde terug in de nationale ploeg van Frankrijk en maakte op het EK vier goals.



Romelu Lukaku (België)

Leeftijd: 28

Club: Chelsea

De Belg werd kampioen met Internazionale en verkaste terug naar de Premier League, terug naar Chelsea waar hij zeven jaar eerder was vertrokken.

Linkerspits

Neymar (Brazilië)

Leeftijd: 29

Club: Paris Saint-Germain

Je houdt van hem of je verafschuwt hem, maar Neymar liet zich ook in 2021 weer veelvuldig zien. Alleen wederom geen winst van Champions League en zelfs geen Franse titel.



Sadio Mané (Senegal)

Leeftijd: 29

Club: Liverpool

Mané kwam afgelopen tot zijn honderdste treffer in de Premier League. De aanvaller behoort al jaren tot de top als buitenspeler.



Raheem Sterling (Engeland)

Leeftijd: 27

Club: Manchester City

Sterk bij de Engelse ploeg en in de het elftal van Guardiola. Sterling kende een sterk 2021.



Vinicius jr (Brazilië)

Leeftijd: 21

Club: Real Madrid

De doorbraak van de snelle en handige linkerspits van Real Madrid was definitief in 2021.



Mikel Oyarzabal (Spanje)

Leeftijd: 24

Club: Real Sociedad

Wie Oyarzabal in de halve finale en de finale van de Nations League moet zijn vingers er bij af hebben gelikt. Wat een techniek en inzicht.

Trainer

Thomas Tuchel (48)

Duitsland, Chelsea

Tuchel nam in januari 2021 Chelsea in handen en leidde de ploeg naar de winst in de Champions League.

Pep Guardiola (Spanje)

Leeftijd: 50

Club: Manchester City

Met een record van 21 opeenvolgende overwinningen was Manchester City in Engeland ongenaakbaar en pakte de landstitel.



Roberto Mancini (Italië)

Leeftijd: 57

Bondscoach Italië

De eerste EK-titel van Italië in 53 jaar kwam er onder leiding van Mancini, de man deze voetbalzomer.



Antonio Conte (Italië)

Leeftijd: 52

Club: Tottenham Hotspur

Conte leidde Inter naar de eerste landstitel in jaren. Zijn elftal had liefst 12 punten voorsprong op nummer twee AC Milan.



Unai Emery (Spanje)

Leeftijd: 50

Club: Villarreal

Voor de vierde keer won Emery de Europa League. Dit keer met Villarreal na winst op Manchester United.

