‘King Kazu’ (bijna 54) plakt er nog een jaartje aan vast bij Yokohama FC

Dat wordt zijn 36ste jaar als prof, nadat hij begin jaren 80 naar Brazilië verhuisde om in São Paulo in de jeugd van CA Juventus te gaan voetballen. In 1986 debuteerde hij als prof bij Santos FC. ,,Mijn ambities en mijn passie voor het voetbal worden alleen maar groter”, verklaarde Miura. In het afgelopen seizoen kwam hij vier keer in het veld in de J-League, de hoogste voetbalklasse van Japan waarin zijn club voor het eerst sinds 2007 was teruggekeerd. Voormalig Jong Oranje-international Calvin Jong-A-Pin is daar een van zijn ploeggenoten.