Klaassen blijft bij Werder Bremen: ‘Niet het type dat wegloopt na een slecht jaar’

Stam met FC Cincinnati naar knock-outfase van MLS is Back-toer­nooi: ‘Zegt iets over dit team’

10:40 FC Cincinnati heeft zich geplaatst voor de knock-outfase van het toernooi MLS is Back in Disney World in Florida. De ploeg van trainer Jaap Stam won afgelopen nacht met 2-0 van New York Red Bulls en eindigde daarmee achter Columbus Crew als tweede in de poule.