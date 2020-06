Klaassen ontsnapt met Werder op laatste speeldag aan directe degradatie

Werder Bremen moet nu met de nummer 3 van de tweede Bundesliga in een play-off gaan uitmaken wie komend seizoen op het hoogste niveau speelt. De viervoudig kampioen van Duitsland degradeerde één keer uit de Bundesliga, in 1980. Een jaar later keerde de groene brigade al weer terug in de hoogste afdeling.



,,De trainer zei vooraf dat we nog in leven waren en dat we nog kans hadden”, aldus Klaassen. ,,We scoorden snel achter elkaar en speelden de wedstrijd daarna goed uit. In de rust zag ik dat Düsseldorf in Berlijn met 1-0 achter stond. Alles ging vandaag goed voor ons. Maar we zijn er nog niet, we hebben nog twee finales te gaan. Beide teams beginnen dan weer op nul. Misschien spelen we wel een derby tegen Hamburger SV, dat zou misschien wel leuk zijn.”