Klaassen weet met Werder niet te scoren tegen Heidenheim

In de stromende regen in het Weser Stadion was er weinig over van de doelpuntenmachine waarmee de ploeg afgelopen zaterdag tegen 1.FC Köln directe degradatie had voorkomen door een 6-1-zege. Van Heidenheim won Bremen dit seizoen in de Duitse beker ook al een keer met ruime cijfers (4-1), maar in de tweede ontmoeting dit seizoen konden de spelers niet tot scoren komen.



Ook Heidenheim, dat achter Arminia Bielefeld en VfB Stuttgart als derde was geëindigd in de 2e Bundesliga, creëerde nauwelijks kansen. In de slotfase zette de thuisploeg nog even druk en moest Heidenheim-doelman Kevin Müller redding brengen op een schot van invaller Fin Bartels. In blessuretijd miste Timo Beermann met het hoofd een grote kans voor de bezoekers.