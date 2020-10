Kleine clubs stemmen tegen hervorming Premier League

De ploegen uit de Premier League zouden verder een kwart van hun inkomsten afstaan aan de clubs die in de drie lagere profdivisies van de English Football League (EFL) spelen. Het is de bedoeling dat de negen clubs die het langst in de Premier League spelen in ruil daarvoor meer macht krijgen dan nu. In de huidige structuur heeft elke club in de hoogste afdeling evenveel macht en is een meerderheid van veertien clubs nodig om een beslissing te nemen. Tijdens de spoedvergadering was er kritiek van de kleine clubs over die verschuiving van macht naar de ‘Big Six’ (ManUnited, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City en Tottenham Hotspur).

Ook Oliver Dowden, de Britse minister van Sport, was tegen het project. ,,Ik vrees dat dit een machtsgreep is en ik ben er sceptisch over. Als we deze achterkamerdeals blijven houden, zullen we moeten kijken naar de manier waarop het voetbal wordt bestuurd, want dit roept vragen op. Het lijkt me urgent dat de clubs, de Premier League en de EFL zo snel mogelijk bij elkaar komen.”

Wel is de Premier League overeengekomen dat er ‘een urgente strategieherziening’ moet komen waarbij alle 20 clubs betrokken zijn. Ook is er overeenstemming bereikt over een financiële reddingsoperatie voor de EFL, waardoor geld naar de clubs in League One en League Two zou gaan.

Hoewel Project Big Picture het geesteskind is van Liverpool-eigenaar John W Henry en clubvoorzitter Mike Gordon naast United mede-eigenaar Joel Glazer, was geen van hen aanwezig tijdens de videoconferentie. Liverpool werd in plaats daarvan vertegenwoordigd door voorzitter Tom Werner, terwijl United’s uitvoerend vice-voorzitter Ed Woodward aanwezig was, samen met CEO Billy Hogan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.