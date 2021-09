‘Kleine Generaal’ is nu ‘de Emir uit Den Haag’: ‘Die mensen in Irak waren zó enthousiast’

Door Mikos Gouka



Dick Advocaat wordt later deze maand 74 jaar en is inmiddels niet meer in de herfst maar al duidelijk in de winter van zijn trainersloopbaan aanbeland. De carrière moet nog iets meer dan een jaar worden gerekt, het WK in Qatar is eind 2022 het ultieme eindstation.



In het Khalifa Stadion in Doha stond vandaag de airconditioning aan en dat was maar goed ook, want de temperatuur is ook begin september weer ruim boven de veertig graden gekropen. Advocaat merkte het toen hij naar de perskamer in het stadion in Qatar wandelde en hij een mondmasker droeg dat bijna zijn hele gezicht wist te verbergen.