Klinsmann heeft zin in WK voetbal in Qatar: ‘Wordt een geweldig evenement’

De oud-bondscoach van Duitsland en Verenigde Staten vindt ook dat Qatar nu alle steun verdient. ,,De keuze is nu eenmaal gemaakt en dan moeten we er ook allemaal achter staan. En helpen. Rond het WK in Rusland van 2018 waren er ook grote twijfels, maar het werd een zeer geslaagd toernooi. Dat gaat ook in Qatar gebeuren."



De afgelopen week was in Doha de WK atletiek, waar atleten last hadden van de hitte én een gebrek aan publieke belangstelling. Het WK voetbal vindt in 2022 in de maanden november en december plaats.