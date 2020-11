Klopp haalt uit naar omroepen: ‘Nog maar de vraag of we seizoen met elf spelers eindigen’

Liverpool is populair en heeft zo vaak minder lang rust dan andere teams. De Engelse kampioen speelde zondagavond de late wedstrijd tegen Leicester City, speelt woensdagavond in de Champions League tegen Atalanta en moet dan zaterdagmiddag om 13.30 uur alweer tegen Brighton. Dat zijn dus drie duels in 6,5 dagen.



,,Iedereen zegt me dat het moeilijk is, maar het is alleen moeilijk voor de spelers. De rest is slechts een beslissing op een bureau in een kantoor”, aldus Klopp. “Als iemand me weer vertelt over contracten, word ik echt gek omdat de contracten niet zijn gemaakt voor een coronaseizoen. We moeten ons allemaal aanpassen. Jij staat hier met een gezichtsmasker, had je een jaar geleden gedacht dat je ergens heen zou gaan met een gezichtsmasker? Dat is de situatie. Alles is veranderd, maar het contract met de omroepen is nog steeds hetzelfde. Dat kan niet.”