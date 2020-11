Klopp haalt uit naar televisiestation na blessure Milner: ‘Verrassend, gefeliciteerd!’

,,Hamstring ja, verrassing. Gefeliciteerd", bijt Klopp van zich nadat hij door een journalist van BT Sport gevraagd wordt naar de blessure van Milner. ,,Jullie hebben 12.30 uur (lokale tijd, red.) gekozen. Niet jij, maar jullie als televisiestation. 12.30 uur nadat we woensdag al speelden om 21.00 uur. Dat is gewoon gevaarlijk voor de spelers. Waarom kunnen we niet om 15.00 uur of 17.00 uur spelen?”



Ook was Klopp woest over het feit dat hij slechts drie keer mag wisselen: ,, Als ik vijf keer had mogen wisselen, had ik Andy Robertson absoluut gewisseld. Niet omdat we daar dan sterker van worden, maar om hem te sparen. We hebben vorige week met alle managers gezeten. 55 tot 60 procent van de managers is voor vijf wissels. Brighton had ook blessures. Vraag Chris Wilder (coach van Sheffield United, red.) maar hoe we dat kunnen voorkomen. Hij zei dat ik egoïstisch ben. Maar 55 tot 60 procent van de managers is voorstander van vijf wissels. Ik denk dat Wilder zélf een egoïst is. Ik denk aan Liverpool, aan de spelers. Het probleem is dat we een contract hebben. Maar met de intensiteit van dit seizoen is dat contract niet oké. Niemand heeft zo vaak een wedstrijd om 12.30 uur als wij", aldus Klopp.



Eerder deze week, na de 0-2 nederlaag tegen Atalanta Bergamo, haalde de Duitse manager ook al uit naar hetzelfde BT Sport: ,,Dankzij jullie moeten we zaterdag alweer om 12.30 uur aan de bak. Het is bijna misdadig. Maar goed, we hebben geen nieuwe blessures dus duimen en omhoog en doorgaan", zei de Duitser cynisch.



Met Milner kwam er zaterdag dus wél een nieuwe blessure bij. Dinsdag speelt Liverpool in de Champions League tegen Ajax op Anfield. Milner zal er dan dus niet bij zijn. Ook Thiago Alcântara, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez en Virgil van Dijk kampen nog met blessures.