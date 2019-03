Klopp: Liverpool gaat voluit in München

Valverde op zijn hoede voor Lyon: ‘Barcelona is gewaar­schuwd’

18:46 FC Barcelona is in de tweestrijd met Olympique Lyon in de Champions League nog lang niet zeker van de volgende ronde. Dat zei coach Ernesto Valverde een dag voor de thuiswedstrijd van de Catalanen. De eerste ontmoeting in de achtste finale eindigde in Frankrijk onbeslist (0-0).