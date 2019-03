Klopp maakt zich zorgen om de enkel van Van Dijk

,,Hopelijk is het niets ernstigs, maar we moeten het afwachten'', zei Klopp. ,,Ik zag hem met een groot pak ijs erop naar de interviews gaan.'' Van Dijk liep die blessure vijf minuten voor tijd op bij een gevaarlijke uitbraak van de Spurs. Van Dijk stond in zijn eentje tegenover twee spelers van de tegenstander. Hij dwong Moussa Sissoko tot een wild schot, dat over het doel vloog. De aanvoerder van Oranje werd daarbij ook op zijn enkel geraakt door de Fransman.



Liverpool pakte in de laatste minuut de winst en blijft daardoor de Premier League aanvoeren. De ploeg van Klopp speelt vrijdag uit tegen Southampton, de vorige club van Van Dijk. Vier dagen later staat het eerste duel met FC Porto in de kwartfinale van de Champions League op het programma.