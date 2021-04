Klopp maant pers en publiek tot rust: ‘De eigenaren hebben hun lesje echt wel geleerd’

Klopp sprak zich afgelopen maandag voor Leeds United - Liverpool (1-1) al uit tegen de Super League, al wilde hij zijn bazen in Boston toen niet afvallen. De Duitse manager van de Engelse kampioen hield zich daarom redelijk op de vlakte, al gaf hij wel aan het niet eens te zijn met de plannen voor de Super League. Dinsdagavond om 22.00 uur kwam de complete selectie met een statement naar buiten, anderhalf uur later trokken de zes Engelse clubs zich al terug uit de Super League. John William Henry, de Amerikaans eigenaar van Liverpool, bood woensdagochtend in een lange videoboodschap al zijn excuses aan voor de plannen.



Zo hield het plan slechts 48 uur stand, maar in Engeland werd de afgelopen dagen nog steeds veel discussie gevoerd over de Super League. Dit tot frustratie van Klopp, die graag zou zien dat publiek en pers weer overgaan tot de orde van de dag. ,,Het deed pijn, alle kritiek die we de afgelopen week als club hebben gekregen. Neem bijvoorbeeld de fans van Leeds United afgelopen maandag, zij richtten hun woede op mijn spelers. Dat was niet goed, want de Super League was niet onze beslissing. Wij wisten van niks", zei Klopp voor de camera van BT Sport. ,,Onze eigenaren hebben een fout gemaakt. Dat is nu vaak genoeg gezegd. Wij als spelers, staf en supporters waren niet verantwoordelijk voor die beslissing. Wij zijn de gezichten van de club, maar we bepalen niet het beleid. Maar iedere keer hoor ik Liverpool Football Club als het erover gaat. Nee, het waren vertegenwoordigers van Liverpool Football Club, dat is een groot verschil.”