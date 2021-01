Klopp na eerste thuisnederlaag Liverpool in vier jaar: 'Keiharde klap in het gezicht’

Wijnaldum aanvoerder

Keiharde klap

De zeldzame thuisnederlaag kwam hard aan bij Liverpool-trainer Jürgen Klopp. ,,Dit is een keiharde klap in het gezicht. Het is mijn verantwoordelijkheid, dat is simpel”, foeterde Klopp. ,,We hadden veel balbezit, kregen kansen maar maakten het niet af. Dan blijft de wedstrijd open en krijgen zij een strafschop. Ik kan het niet goed verklaren. We werkten hard, maar het lukte niet. Het betekent meestal dat je nog harder moet werken. We kunnen ons niet voorstellen dat we op dit moment meedoen om de titel.”