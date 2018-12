Klopp over landstitel: ‘Eerst de duels met Arsenal en City maar afwachten’

De ploeterende titelhouder Manchester City (drie nederlagen in de laatste vier duels) staat derde, op zeven punten van de 'Reds'. ,,Dit zegt allemaal nog niets, we zijn pas op de helft'', zei Klopp, die de titelkoorts in de Liverpool nog een beetje probeert te beteugelen. ,,We spelen in de komende wedstrijden tegen Arsenal en Manchester City. We zullen zien hoe we er daarna voorstaan.”



Klopp was niettemin dik tevreden over de eerste competitiehelft. ,,We zijn nog ongeslagen en hebben pas zeven tegentreffers geïncasseerd. Dat zijn goede cijfers. Ook een marge van zes punten is mooi. Maar we hebben nog negentien wedstrijden te gaan.''