Klopp waarschuwt City: Niemand komt van ons af

Zijn ploeg, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basiself, bracht het verschil met koploper Manchester City weer terug tot een punt. City won gisteren al van Watford (3-1).



Ondanks dat Sadio Mané het duel met Burnley pas in blessuretijd in het slot gooide, kon het spel van Liverpool Klopp wel bekoren. ,,Het was de perfecte mix van het bespelen van de opponent, het bespelen van de omstandigheden en goed voetbal. Ik vond het leuk om te zien.



Klopp was blij met de vier goals in een periode van droogte - in de laatste vier wedstrijden kwam Liverpool drie keer niet tot scoren. ,,Met ons zelfvertrouwen zit het wel goed. Na het duel met Everton (0-0) hadden we ook geen probleem met het zelfvertrouwen. Je moet niet denken dat alles wat je schrijft ons beïnvloed. Het meeste wat er in de media verschijnt interesseert ons niet", zei Klopp. ,,Als we er vijf maken staat er dat we het beste aanvallende team van de wereld hebben. Als we niet scoren hebben we voorin een probleem. Vandaag was Mo Salah zonder te scoren de beste speler op het veld.”