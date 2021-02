Klopp wil geen medelijden: ‘Ik heb een grijze baard en slaap weinig, maar geloof me, ik zit vol energie’

Tijd om te treuren is er dan ook niet voor Klopp en zijn spelers, die al weken een uitgebluste indruk maken en flink lijden onder alle blessures in de selectie. Morgenavond moet Liverpool er alweer staan. In de achtste finales van de Champions League speelt de winnaar van 2019 de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die (ook vanwege reisrestricties) in de Puskás Aréna in Boedapest wordt gespeeld. En komende zaterdag wacht weer de Merseyside-derby tegen buurman Everton, dat bij winst op Anfield op gelijke hoogte met Liverpool komt. Liverpool staat nu op 40 punten na 24 competitieduels, liefst 30 punten minder dan vorig seizoen na zoveel wedstrijden. De Engelse pers is de laatste weken dan ook steeds kritischer op Klopp, die sinds oktober 2015 coach van Liverpool is en The Reds vorig seizoen de eerste landstitel in dertig jaar bezorgde. Daarvoor loodste hij Liverpool al naar de Champions League-finales in 2018 (nederlaag tegen Real Madrid) en 2019 (winst tegen Spurs). Met de kleine verschillen in het linkerrijtje in de Premier League kan Liverpool zich in de laatste veertien speelrondes niet veel fouten meer veroorloven in de jacht op een nieuw Champions League-ticket.



De verslagenheid droop zaterdagmiddag van het gezicht van Klopp af, toen hij na de 3-1 nederlaag bij Leicester City (drie tegengoals in zeven minuten) toegaf dat Liverpool nu echt niet meer meedoet om de titel. ,,Ik kan het niet geloven, maar ja, ik geef het op", zei hij toen, na een persoonlijk zeer zware week.